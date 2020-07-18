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19:45   18 Июля 2020
Политика

Трампа заподозрили в ликвидации портретов Клинтона и Буша-младшего из фойе Белого дома

Трампа заподозрили в ликвидации портретов Клинтона и Буша-младшего из фойе Белого дома

Исчезновение портретов экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего из фойе Белого дома мог инициировать нынешний глава страны Дональд Трамп, об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее стало известно, что портреты Клинтона и Буша-младшего убраны из фойе и перенесены в помещение бывшей столовой, где никто не бывает. С чем связана такая перемена, Белый дом пока не уточняет. Журналисты не исключили, что исчезновение портретов связано с желанием Трампа. Основанием могла стать одна из глав книги бывшего советника американского президента Джона Болтона, где он рассказывает, что Трамп называл Клинтона "плохим президентом", а Буша-младшего "глупым". Болтон указывает, что Трамп презирал обоих своих предшественников.

Сейчас на месте прежних портретов висят изображения знаменитых президентов-республиканцев — Уильяма Мак-Кинли и Теодора Рузвельта. Очевидно, что их Трамп считает более достойными правителями Штатов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #билл клинтон

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