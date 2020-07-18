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19:43   18 Июля 2020
Армия

Эксперты Sohu считают, что ответственность за крушение MH17 несут украинские военные

Эксперты Sohu считают, что ответственность за крушение MH17 несут украинские военные

Новые обстоятельства в деле о крушении малайзийского пассажирского лайнера в Донбассе в 2014 году свидетельствуют о причастности украинских военных к падению самолета. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Расследование крушения MH17 за шесть лет так и не принесло результатов, следователи не представили ни одной убедительной версии, которая объяснила бы обстоятельства авиакатастрофы в Донбассе.

Следствие настаивает, что малайзийский самолет якобы был сбит российской ракетой комплекса "Бук". Однако доказательств этого не представлено.

Альтернативная версия о причастности украинских военных к трагедии яростно опровергается официальными лицами на Западе, пишет китайское издание Sohu. Эксклюзивный перевод статьи представляет "ПолитРоссия".

Малайзийские власти не раз высказывали критику в адрес расследования по делу о крушении MH17, отмечая излишнюю политизированность следствия. Кроме того, технические эксперты указывают на ошибки специалистов, которые занимаются расследованием причин авиакатастрофы. Обломки самолета, собранные на месте, а также компьютерное моделирование не пролили свет на обстоятельства трагедии, жертвами которой стали 298 человек. Однако следствие все же выдвинуло обвинения в адрес России.

"Представители России предоставили радиолокационные данные, которые опровергают выводы официального следствия. Запад не захотел даже рассматривать эту информацию", — напоминают китайские аналитики.

По словам очевидцев крушения самолета, незадолго до падения лайнера они видели в небе боевой самолет ВВС Украины. Однако Киев так и не дал пояснений по этому факту.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #донбасс #украина #mh17 #sohu

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