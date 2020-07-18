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19:34   18 Июля 2020
Общество

Врач назвал способ безопасного для здоровья потребления кофе

Врач назвал способ безопасного для здоровья потребления кофе

Черный кофе лучше всего пить с молоком или запивать водой для восполнения баланса жидкости в организме, объяснил завотделением неотложной кардиологии городской больницы №13 Москвы Альфред Богданов.

Вместе с этим крепким напитком организм человека получает кофеин и алкалоиды, которые способствуют выведению кальция. Этот эффект можно нивелировать при помощи молочных продуктов. Кроме того, кофе с молоком не так сильно раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника.

Здоровому человеку не навредят три чашки кофе в сутки, заявил кардиолог в эфире радиостанции "Говорит Москва". По его словам, этот напиток слишком "демонизировали", хоть он и обладает большим количеством полезных свойств. Так, продукт способен противодействовать окислительным процессам, оказывать антиоксидантное и гепатопротекторное действие.

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Автор: Ирина Большунова
#здоровье #питание #врачи #кофе

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