Адвокат рассказал о схемах телефонных мошенников, находящихся в колониях

Заключенные в местах лишения свободы могут организовать колл-центр с целью обмана и вымогания денег, рассказал юрист Сергей Горшков. Он пояснил, что вычислить телефонных мошенников на территории колонии практически невозможно.

Аферисты могут использовать связи в ближайших населенных пунктах для получения сотовых телефонов для совершения звонков, пояснил адвокат. Запечатанные пакеты с "передачами" могут быть тайно доставлены в колонии в обход запретов.

Одним из способов передачи предметов с "воли" является использование высоких зданий рядом с местами лишения свободы. Веревка натягивается с чердака или крыши и через нее передают все, что нужно, рассказал Горшков.

Мошенничество карается сроком заключения от двух лет в зависимости от статьи уголовного кодекса.