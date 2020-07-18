Гутерриш сообщил, что половиной всех богатств мира владеют 26 человек

Половиной всех богатств планеты владеют 26 человек, тогда как подавляющее большинство населения Земли живет в условиях неравенства. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.

Генсек ООН отметил, что неравенство является характерной чертой для современных людей. Более 70% населения Земли живут в условиях, когда неравенство по признаку доходов и богатства постоянно увеличивается. В то же время 50% богатств мира делят между собой 26 человек.

Однако неравенство определяется не только количеством денег — успешность человека зависит от его расы, пола, этнического происхождения, статуса семьи, наличия инвалидности и прочего, констатировал Гутерриш .