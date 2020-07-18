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19:18   18 Июля 2020
Экономика

Гутерриш сообщил, что половиной всех богатств мира владеют 26 человек

Гутерриш сообщил, что половиной всех богатств мира владеют 26 человек

Половиной всех богатств планеты владеют 26 человек, тогда как подавляющее большинство населения Земли живет в условиях неравенства. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.

Генсек ООН отметил, что неравенство является характерной чертой для современных людей. Более 70% населения Земли живут в условиях, когда неравенство по признаку доходов и богатства постоянно увеличивается. В то же время 50% богатств мира делят между собой 26 человек.

Однако неравенство определяется не только количеством денег — успешность человека зависит от его расы, пола, этнического происхождения, статуса семьи, наличия инвалидности и прочего, констатировал Гутерриш .

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Автор: Юлия Яковлева
#оон #богатство #гутерриш #неравнство

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