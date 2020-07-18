Украина не хочет отказываться от Минских соглашений, но провоцирует на это Россию. Об этом «Известиям» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

«Украина пытается сделать так, чтобы РФ первой признала их недействительными. Поэтому резко высказываются политики, принимает скандальное решение Верховная рада», — объясняет эксперт.

Ранее украинский парламент назначил на 25 октября очередные местные выборы. При этом на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей они не состоятся. Регионы продолжат подчиняться военно-гражданским администрациям. Такое решение противоречит Минским соглашениям, согласно которым выборы должны состоятся до передачи Киеву участка государственной границы, а не после них.

По мнению Погребинского, Киев не готов к компромиссу с ДНР и ЛНР, и ждет исключительно капитуляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что отказ Украины от выполнения минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе.