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19:10   18 Июля 2020
Экономика

ПФР рассказал, как вырастет пенсия россиян к 2023 году

ПФР рассказал, как вырастет пенсия россиян к 2023 году

Обязательная ежегодная индексация пенсий обеспечит стабильное повышение выплат для пожилых граждан. Процент перерасчета будет выше уровня инфляции, заявили в Пенсионном фонде России (ПФР)

В соответствии с планом бюджета Пенсионного фонда, к 2023 году пенсия вырастет до 19 283 рублей. Ежегодная индексация будет выше, чем инфляция в 4%, о которой сообщили в Минэкономразвития. Обязательная ежегодная индексация выплат для пожилых граждан закреплена в Конституции России по итогам общероссийского голосования по поправкам.

С 1 августа пенсионеры, которые участвуют в программе софинансирования пенсий могут рассчитывать на получение повышенных выплат. Получателям накопительных пенсий также обеспечен перерасчет с учетом накопленных пенсионных баллов. Для пенсионеров-опекунов предусмотрена прибавка в 3-4 тысячи рублей.

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Автор: Илья Романович
#пенсия #бюджет #индексация #пфр

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