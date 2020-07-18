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19:08   18 Июля 2020
Политика

Украинский экс-футболист Владимир Гоменюк заявил, что Киев не сможет вернуть Крым

Украинский экс-футболист Владимир Гоменюк заявил, что Киев не сможет вернуть Крым

Киев никогда не сможет вернуть Крым, об этом заявил экс-футболист сборной Украины по футболу Владимир Гоменюк.

По словам спортсмена, Украина не сможет отвоевать полуостров. Гоменюк рассказал, что был в Крыму два года назад и понял, что Россия заняла серьезную позицию. По словам футболиста, у него не возникло проблем с посещением полуострова, в Крыму у него живут друзья, поэтому перед поездкой он обо всем узнал заранее. Также Гоменюк сообщил, что в Крыму нет никакого криминала и очень спокойная обстановка.

Крым вернулся в состав России по результатам проведенного весной 2014 года референдума, где подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

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Автор: Василий Пименов
#украина #крым #Владимир гоменюк

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