Украинский экс-футболист Владимир Гоменюк заявил, что Киев не сможет вернуть Крым

Киев никогда не сможет вернуть Крым, об этом заявил экс-футболист сборной Украины по футболу Владимир Гоменюк.

По словам спортсмена, Украина не сможет отвоевать полуостров. Гоменюк рассказал, что был в Крыму два года назад и понял, что Россия заняла серьезную позицию. По словам футболиста, у него не возникло проблем с посещением полуострова, в Крыму у него живут друзья, поэтому перед поездкой он обо всем узнал заранее. Также Гоменюк сообщил, что в Крыму нет никакого криминала и очень спокойная обстановка.

Крым вернулся в состав России по результатам проведенного весной 2014 года референдума, где подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.