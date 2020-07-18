Жириновский объявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края назначат 20 июля. Об этом сообщил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Президент России Владимир Путин в ближайшее время подпишет указ о назначении врио главы Хабаровского края, который придет вместо Сергея Фургала. Жириновский утверждает, что им станет представитель ЛДПР. При этом другие кандидатуры, по его словам, "не рассматриваются". Он также подчеркнул, что ему неизвестно имя нового врио губернатора региона.