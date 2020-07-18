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18:40   18 Июля 2020
Общество

Ученые выделили шесть типов течения коронавируса

Ученые выделили шесть типов течения коронавируса

Существует шесть различных типов течения коронавирусной инфекции, которые зависят от тяжести заболевания. Об этом сообщили ученые из Королевского колледжа Лондона в Великобритании.

Ученые собрали данные примерно 1600 выздоровевших после коронавируса человек через приложение COVID Symptom Study. Исследование показало, что существует несколько типов течения болезни с разным набором симптомов.

Первый тип ученые сравнивают с гриппом, так как у пациента присутствует головная боль, потеря обоняния, кашель, боли в горле и груди, но без высокой температуры. Второй тип отличается теми же симптомами, но уже с лихорадкой и без кашля. Третий тип исследователи назвали "желудочно-кишечный", так как он сопровождается потерей аппетита.

Далее следуют типы, говорящие о тяжелом течении заболевания. Четвертый тип характеризуется чувством усталости и другими вышеперечисленными симптомами. Пятый тип усложняется спутанностью сознания. При шестом, самом тяжелом типе, наблюдаются одновременно желудочно-кишечные и дыхательные патологии. Об этом пишет Sky News.

Власти Великобритании накануне заявили, что больше не будут публиковать ежедневную статистку по смертности от коронавируса. Правительство опасается преувеличенной информации, сообщает телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#здоровье #ученые #симптомы #коронавирус

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