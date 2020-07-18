Ученые выделили шесть типов течения коронавируса

Существует шесть различных типов течения коронавирусной инфекции, которые зависят от тяжести заболевания. Об этом сообщили ученые из Королевского колледжа Лондона в Великобритании.

Ученые собрали данные примерно 1600 выздоровевших после коронавируса человек через приложение COVID Symptom Study. Исследование показало, что существует несколько типов течения болезни с разным набором симптомов.

Первый тип ученые сравнивают с гриппом, так как у пациента присутствует головная боль, потеря обоняния, кашель, боли в горле и груди, но без высокой температуры. Второй тип отличается теми же симптомами, но уже с лихорадкой и без кашля. Третий тип исследователи назвали "желудочно-кишечный", так как он сопровождается потерей аппетита.

Далее следуют типы, говорящие о тяжелом течении заболевания. Четвертый тип характеризуется чувством усталости и другими вышеперечисленными симптомами. Пятый тип усложняется спутанностью сознания. При шестом, самом тяжелом типе, наблюдаются одновременно желудочно-кишечные и дыхательные патологии. Об этом пишет Sky News.

Власти Великобритании накануне заявили, что больше не будут публиковать ежедневную статистку по смертности от коронавируса. Правительство опасается преувеличенной информации, сообщает телеканал "360".