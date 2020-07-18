«Это шантаж»: в Германии отреагировали на угрозы США в адрес СП-2

Жители Германии возмущены санкциями США против всех участников проекта газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкое издание Handelsblatt. Журналисты приводят реакции граждан ФРГ на ограничения Вашингтона.

«Германия называет такие действия шантажом, а американцев обвиняет в двуличии и пренебрежении суверенитетом других стран», —пишут в статье.

Представитель фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам политики и экономики Бернд Вестпаль счел позицию США нападками на суверенитет Германии. Он ожидает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель займет четкую позицию, выходящую за рамки прежней реакции на поведение американской стороны.

«В конце концов, мы — равные партнеры. Я считаю, что это нападки на наш суверенитет», — подчеркнул Вестпаль.

Возмущается политикой США и экономический сектор Германии. Так, глава компании Wilo Оливер Хермес назвал санкции против «СП— 2» «попыткой шантажа для продвижения американских экономических интересов».

США тем самым попирают принципы свободной и честной конкуренции», —говорит он.

Ранее Евросоюз раскритиковал односторонние экономические санкции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказал обеспокоенность ростом угрозы введения ограничительных мер со стороны США.