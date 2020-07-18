Собянин рассказал о планах по проведению Дня города в Москве

Празднование Дня города в Москве состоится в начале сентября в обычные сроки, если ситуация с пандемией коронавируса не ухудшится, об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам Собянина, если число заболевших продолжит снижаться, то вероятность, что День города пройдет по расписанию, крайне высока.

На протяжении пяти лет День города в Москве отмечается в первую или вторую субботу сентября по указу мэра города. Сейчас в российской столице сняты многие ограничения, связанные с пандемией, в частности, отменен режим пропусков и самоизоляции, открыты парки и летние веранды кафе. Сохраняется требование носить маски и перчатки. Следующий этап снятия ограничения планируют провести в первых числах августа.