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18:24   18 Июля 2020
Общество

Главный синоптик Петербурга предупредил жителей города о резком похолодании

Главный синоптик Петербурга предупредил жителей города о резком похолодании

Резкое похолодание и затяжные дожди ожидают жителей Петербурга в начале следующей недели, заявил главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов.

Погоду в выходные, 18 и 19 июля, в Петербурге и Ленинградской области будет определять антициклон, подчеркнул метеоролог. По его словам, в последние два дня недели погода будет солнечной и сухой. Воздух прогреется до 26-27 градусов Цельсия.

Однако уже в начале следующей недели антициклон сменится циклоном, и в регион придут дожди. Как уточняется, температура воздуха будет резко снижаться. К среде, 22 июля, столбики термометров опустятся до отметки в 17 градусов Цельсия.

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Автор: Ирина Большунова
#петербург #погода #прогноз

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