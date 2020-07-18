Юшков опроверг домыслы Bloomberg о планах Китая обвалить рынок нефти

Агентству Bloomberg не стоит запугивать читателей тем, что Китай, в больших объемах сбывая нефть, якобы провоцирует новое обрушение котировок. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Для нагнетания обстановки нет причин, потому что сложившейся ситуации есть логическое объяснение. Минувшей весной наблюдался переизбыток предложений, стоимость сырья находились на крайне низком уровне, так что государственные и частные китайские компании активно скупали его по всему миру и хранили в танкерах или резервуарах. Позже, когда цены нормализовались, они решили получить прибыль. Как только цены пойдут вниз, продажи прекратятся, приводит слова Юшкова Nation News.

Выставление фьючрсов на торги вовсе не указывает на государственную кампанию по обвалу рынка. Речь идет не о злом умысле, а о простом желании заработать, поэтому никакого шока не будет, добавил эксперт.