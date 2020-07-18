ЦБ может опустить ключевую ставку в условиях высокого спроса на кредиты

Спрос на кредиты за последний месяц превысил докризисный уровень, но через некоторое время Центробанк РФ вполне может опустить ключевую ставку ниже 4,5%, и тогда кредитные услуги станут еще более выгодными для населения.

Такую точку зрения в интервью изданию "НьюИнформ" высказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. По его словам, на данный момент предпосылок для повышения ключевой ставки нет, а значит, нынешний уровень цен на кредитные услуги будет сохраняться.

Активность россиян в оформлении кредитов связана также с тем, что интерес к ним резко обрушился в период пандемии нового коронавируса, а сейчас люди постепенно восстанавливают свои доходы. Спрос стимулируется снижением ипотечных ставок и большим количеством специальных программ, предоставляющих льготные условия, отметил Колганов.