Васильев: санкции США в отношении Турции из-за покупки С-400 направлены против ОПК России

Турция создала проблему США, отдав предпочтение российским ЗРК С-400. Вашингтон решил наказать Турцию санкциями и попытаться ослабить российский ОПК. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Законопроект о санкциях против Турции, внесенный в американский Конгресс, заставит Анкару "призадуматься" о принимаемых ею "сомнительных" решениях в вопросе закупки российских вооружений. Так, на Турцию может быть распространено действие CATSA – базового документа США, регулирующего санкции против России, Ирана и Северной Кореи. По сути, документ приравняет Турцию к "врагам США".

Как отметил Васильев в беседе с журналистами ФБА "Экономика сегодня", экономика США сейчас находится в кризисе из-за пандемии, что наблюдается и в других странах мира. В подобной ситуации усиливается борьба за экспортные рынки. Американцам необходимо обеспечить спрос на продукцию своего ВПК. Однако ряд государств все больше интересуются российскими ЗРК С-400, которые не в пример дешевле, чем американский Patriot, к слову, уступающий российскому оружию по техническим характеристикам.

"В рамках гонки вооружений США планируют не только усиление давления на другие страны, но и активную продажу оружия. Поэтому популярность российских систем С-400 в мире для военной политики США является проблемой", - резюмирует Васильев.

Американцы понимают, что покупатель отдаст предпочтение российским системам, в связи с чем РФ получит контракты на подготовку офицеров и на поставку других систем. Для российского оборонно-промышленного комплекса новые контракты на экспорт крайне важны, поэтому США и далее будут пытаться пошатнуть экономику РФ.