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19:49   20 Июля 2020
Весь мир

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих от рабства

Именно белые люди подарили миру равенство прав человека, заявил историк и режиссер Евгений Понасенков, комментируя протесты радикального движения Black Lives Metter. В США темнокожим предоставили все права и возможности, напомнил эксперт в беседе с «Политикой Сегодня».

Первых рабов продали темнокожие вожди и арабы в качестве трудового резерва США. А вот освободить темнокожих в XIX веке решили белые, в то время как в Африке рабство продолжалось, рассказал Понасенков.

«Рабство существовало всегда, и его не изобрели белые.  Белые подарили свободу неграм. Это как изобретение, как электричество. Это был подарок белых, который не оценили», — категоричен собеседник ПС.

Активисты левого движения нарочито искажают историю. Мысль президента-освободителя Авраама Линкольна о том, что темнокожие должны вернуться в Африку, была абсолютно верной, считает историк.

«Они не смогут инкорпорироваться. Естественно, белые подарили им возможность остаться. Вот те, кто остались, как исключение — маленький процент, научно это незначительный процент — старались инкорпорироваться в общество, но абсолютное большинство село на шею белым. Есть по пять поколений, которые живут на пособие и ничего не делают, а занимаются лишь бандитизмом», — рассказал публицист.

Понасенков напомнил, кто освободил темнокожих из рабства

История с движением BLM неправильная в целом, поэтому здесь не может быть хорошего варианта.

«Мы выбираем между плохим и очень плохим. Очень плохой вариант – то, что происходит сейчас, когда черные просто уничтожают улицы, магазины и убивают белых».

Движение Black Lives Matter получило широкую известную после смерти Джорджа Флойда в конце мая 2020 года. При задержании полицейский прижал его шею к земле коленом, что привело к смерти афроамериканца. Убийство вызвало волну протестов сначала в США, а потом и по всему миру. Шествия нередко сопровождаются погромами, мародерством и сносом памятников историческим деятелям, которых активисты обвиняют в расизме.

Ранее Евгений Понасенков рассказал «Политике сегодня», почему важно признать BLM террористической организацией, а также сравнил активистов с большевиками и бандитами.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #рабство #расизм

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