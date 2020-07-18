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17:18   18 Июля 2020
Общество

Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии

Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии

Настоящие организаторы несогласованных акций протеста в Хабаровске не имеют никакого отношения к России. Депутат Госдумы Виталий Милонов называет происходящее беззаконием.

Утроивших несанкционированные митинги в Хабаровске лиц не волнует безопасность участников акции, как и судьба главы региона, в поддержку которого якобы организуют шествия. Милонов призвал строго наказывать за незаконные акции, особенно в период пандемии коронавируса.

"Нужно понимать, что называется акцией протеста — это беззаконие, против которого они якобы и выступают," — подчеркнул собеседник издания iReactor.

Арестованный глава Хабаровского края Сергей Фургал не пользовался такой огромной народной любовью. Более того, на митингах можно услышать разные лозунги, но в основном риторика антинародная. Милонов уверен, что губернатора используют для раскручивания волны "гражданского неповиновения". Многие россияне находятся в недоумении, так как сначала оппозиционеры призывают наказать нечистых на руку чиновников, а потом требуют освободить человека, обвиняемого в убийстве. В любом случае следствие выявит тех, кто виновен, а невиновные не пострадают, подчеркнул депутат.

Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в причастности к преступной группировке и организации убийств. Некоторые жители Дальнего Востока вышли на несогласованные акции в поддержку арестованного главы региона. Сотрудники правоохранительных органов обеспечивали порядок на улицах, выдавая гражданам средства защиты.

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Автор: Яна Либерман
#милонов #хабаровск #протесты #митинги #фургал

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