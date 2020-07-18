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17:17   18 Июля 2020
Армия

МО РФ: внезапная проверка войск не связана с обострением на армяно-азербайджанской границе

МО РФ: внезапная проверка войск не связана с обострением на армяно-азербайджанской границе

Внезапная проверка войск Западного и Южного военных округов лишь случайно совпала с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Минобороны РФ гораздо раньше планировало провести данную проверку.

Цели и задачи учебно-боевых мероприятий в рамках внезапной проверки боеготовности войск ЗВО и ЮВО были сообщены по военно-дипломатическим каналам всем заинтересованным сторонам. Об этом со ссылкой на заявление заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина сообщает ТАСС. Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля, а внезапная проверка российских войск, дислоцированных в ЗВО и ЮВО, была объявлена 17 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#александр фомин #армяно-азербайджанский конфликт #внезапная проверка

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