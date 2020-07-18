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16:49   18 Июля 2020
Армия

Кудряшов уверен, что видеообращение Шугалея и Суэйфана записано под давлением боевиков ПНС

Кудряшов уверен, что видеообращение Шугалея и Суэйфана записано под давлением боевиков ПНС

Боевики так называемого Правительства национального согласия записали видео с социологами из РФ, чтобы снять с себя ответственность за похищение ученых. Об этом заявил официальный представитель Восточного правительства Ливии в РФ Станислав Кудряшов.

Российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в мае прошлого года в Триполи. С тех пор россиян незаконно удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" боевики так называемого Правительства национального согласия. Никаких обвинений россиянам предъявлено не было. Глава ФЗНЦ и коллега похищенных Александр Малькевич передал накануне запись обращения российских граждан в распоряжение Федерального агентства новостей.

На кадрах Максим Шугалей и Самер Суэйфан сильно истощены и выглядят постаревшими и осунувшимися. По мнению коллег похищенных социологов, боевики ПНС пытаются оправдать собственное преступление, заявляя о "хорошем отношении" к пленникам. Преступники подали информацию так, словно ученых более года удерживают в плену исключительно из-за бездействия внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

Кудряшов уверен, что боевики так называемого Правительства национального согласия вводят российских социологов в заблуждение, заявляя, что Москва "не заинтересована" в освобождении своих граждан.

"Когда люди находятся в отрыве от источников информации и узнают о событиях, происходящих за стенами «Митиги», только со слов представителей триполитанских псевдовластей, безусловно, они не могут давать объективную оценку текущим процессам", - отмечает Кудряшов.

Также собеседник ФАН добавил, что российские ученые сейчас в том положении, когда их могут заставить говорить все, что угодно.

Очевидно, что россиян принуждали говорить заготовленный текст на камеру. Кудряшов уверен, что к записи обращения Шугалея и Суэйфана определенным образом готовили.

"Рядом с ними, за кадром, стоят вооруженные люди, поэтому принимать на веру и придавать значение всему сказанному, действительно, не стоит", - подчеркнул представитель Востока Ливии в РФ.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #ливия #Шугалей #суэйфан

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