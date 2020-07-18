МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное заверение от Правительства национального согласия Ливии об освобождении российских социологов из ливийской тюрьмы. Об этом информировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Так, вопрос с освобождением россиян из тюрьмы "Митига" будет решен и закрыт в ближайшем будущем, подчеркнули в МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство продолжит целенаправленную активную работу в этом направлении.