Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

 Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии

Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии
МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

 В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога

В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

 Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии

Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии
МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

 В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога

В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
16:48   18 Июля 2020
Политика

МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное заверение от Правительства национального согласия Ливии об освобождении российских социологов из ливийской тюрьмы. Об этом информировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Так, вопрос с освобождением россиян из тюрьмы "Митига" будет решен и закрыт в ближайшем будущем, подчеркнули в МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство продолжит целенаправленную активную работу в этом направлении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #мид #ливия #пнс #Шугалей #суэйфан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...