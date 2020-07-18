В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога

Главе МВД Владимиру Колокольцеву необходимо рассмотреть возможность освобождения части автовладельцев от транспортного налога, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Речь идет о случаях простоя машины более шести месяцев, когда она сломана либо человек физически не может на ней ездить из-за переезда в другой регион, длительных рабочих командировок. Согласно действующему законодательству, фактор интенсивности эксплуатации не учитывается, а значит, россияне вынуждены платить транспортный налог в полном размере.

Федоров призвал предоставить гражданам, не использующим личное авто как минимум шесть месяцев, право на временное приостановление регистрации с обязательной сдачей номеров на безвозмездное хранение в ГИБДД и отменой уплаты налога. Если же в этот период автовладельцев заметят на дорогах, их следует наказывать, цитирует депутата RT.