Щельцин: закон об устойчивой работе интернета защитит российские сайты

Глобальный сбой 17 июля в работе Google, Amazon, Twitter, Spotify, а также других популярных сайтов и сервисов прокомментировал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Он пояснил в интервью Nation News, что гаджеты пользователей обращаются не напрямую к интернет-ресурсам, так как между ними есть огромное количество серверов, поддерживающих работу доменной зоны, перераспределяющих трафик, кэширующих трафик со стороны производителя контента и т. д. Скорее всего, возникли сложности на одном из наиболее приближенных к Google или Twitter уровнях, но подобные проблемы с доступом российские законодательные инициативы вряд ли смогут решить.

Закон об обеспечении устойчивом функционировании Рунета призван прежде всего продублировать один из слоев цикла в целях безопасности. Это важно, чтобы никто не мог отключить российские сайты из-за рубежа. Для их работы также нужна привязка к доменам, корневым серверам доменных имен, которые привязаны не к нашим серверам, отметил Щельцин.