Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

 Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии

Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии
МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

 В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога

В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

 Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии

Милонов обвинил настоящих организаторов митингов в Хабаровске в беззаконии
МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

МИД РФ получил письменное подтверждение ПНС о будущем освобождении российских социологов

 В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога

В Госдуме назвали основание для возможной отмены транспортного налога
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
16:26   18 Июля 2020
Общество

СМИ рассказали, кто стоит за взломом аккаунтов знаменитостей в Twitter

СМИ рассказали, кто стоит за взломом аккаунтов знаменитостей в Twitter

Группа молодых людей из США и Великобритании оказалась причастна к недавней атаке на аккаунты знаменитостей в социальной сети Twitter. Хакеры общались друг с другом с помощью мессенджера Discord, а их действиями руководил работник Twitter.

Американским СМИ удалось связаться с четырьмя участниками произошедшего взлома. Хакеры под никами lol и ever so anxious рассказали, что их общение с остальными происходило с помощью бесплатного мессенджера Discord. Ключевую роль в их схеме играл пользователь Kirk. Он занимался выводом средств с кошелька, куда переводили деньги в эквиваленте криптовалюты жертвы мошенничества, о чем сообщило издание The New York Times.

Пользователь lol предоставил скриншоты переписки, в которых Kirk пытался убедить его, что является сотрудником Twitter. Несмотря на то, что хакеры ему не поверили, Kirk действительно имел доступ к системным инструментам социальной сети и мог взять под контроль любой ее аккаунт. И если сначала он взламывал аккаунты с "красивыми" никами для дальнейшей их перепродажи, позже он решил взяться за личные страницы известных людей, в число которых попали экс-президент США Барак Обама, бизнесмен Илон Маск и другие.

В среду вечером в аккаунтах различных американских корпораций и знаменитостей появились посты с похожим содержанием. В них хакеры призывали пользователей социальной сети переводить биткоины на указанный в тексте счет. Хакерам удалось получить свыше $120 тыс. (~8,6 млн рублей).

Выяснить, кто стоит за ником Kirk, не удалось. Однако американское издание узнало, что пользователь lol проживает в США и ему около 20 лет, в то время как пользователю ever so anxious всего 19 и он живет в Великобритании вместе с мамой.

Пока хакеры взламывали аккаунты американских знаменитостей в социальных сетях, работники шоу Эллен ДеДженерис рассказали всю правду о происходящем за кадром. Как сообщает телеканал "360", большинство бывших сотрудников заявили, что столкнулись с расизмом и запугиванием, а саму ДеДженерес назвали холодной и высокомерной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #взлом #twitter #социальные сети

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...