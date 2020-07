СМИ рассказали, кто стоит за взломом аккаунтов знаменитостей в Twitter

Группа молодых людей из США и Великобритании оказалась причастна к недавней атаке на аккаунты знаменитостей в социальной сети Twitter. Хакеры общались друг с другом с помощью мессенджера Discord, а их действиями руководил работник Twitter.

Американским СМИ удалось связаться с четырьмя участниками произошедшего взлома. Хакеры под никами lol и ever so anxious рассказали, что их общение с остальными происходило с помощью бесплатного мессенджера Discord. Ключевую роль в их схеме играл пользователь Kirk. Он занимался выводом средств с кошелька, куда переводили деньги в эквиваленте криптовалюты жертвы мошенничества, о чем сообщило издание The New York Times.

Пользователь lol предоставил скриншоты переписки, в которых Kirk пытался убедить его, что является сотрудником Twitter. Несмотря на то, что хакеры ему не поверили, Kirk действительно имел доступ к системным инструментам социальной сети и мог взять под контроль любой ее аккаунт. И если сначала он взламывал аккаунты с "красивыми" никами для дальнейшей их перепродажи, позже он решил взяться за личные страницы известных людей, в число которых попали экс-президент США Барак Обама, бизнесмен Илон Маск и другие.

В среду вечером в аккаунтах различных американских корпораций и знаменитостей появились посты с похожим содержанием. В них хакеры призывали пользователей социальной сети переводить биткоины на указанный в тексте счет. Хакерам удалось получить свыше $120 тыс. (~8,6 млн рублей).

Выяснить, кто стоит за ником Kirk, не удалось. Однако американское издание узнало, что пользователь lol проживает в США и ему около 20 лет, в то время как пользователю ever so anxious всего 19 и он живет в Великобритании вместе с мамой.

