Сотрудничество Турции с террористическим Правительством национального согласия Ливии позволяет Анкаре решить свои экономические проблемы. Саррадж расплачивается с союзницей доступом к ливийской нефти.

Созданная еще при Муаммаре Каддафи Национальная нефтяная корпорация сейчас находится полностью под контролем террористического Правительства национального согласия Ливии. Как сообщает Федеральное агентство новостей, доходы от ливийской нефти оседают в карманах Сарраджа и его подельников, а часть этих средств предаются Турции в счет поставок вооружения, военной техники и переброски боевиков.

Таким образом, Анкара уже получает доход от ливийской нефти, хотя террористы ПНС Ливии и турецкие наемники еще не добрались до нефтяного полумесяца на востоке Ливии, где сосредоточены огромные запасы нефти. Если им это удастся сделать, то Турция сможет получить свою долю нефти и поправить пошатнувшуюся экономику страны. Естественно, что ливийский народ не получит от этого ничего.