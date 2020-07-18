Экс-депутат Гудков и сторонник Навального высказались в защиту предполагаемого террориста

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков и координатор штаба блогера Алексея Навального в Хабаровске Алексей Ворсин заступились за задержанного в городе террориста.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Хабаровске. По данным следствия, мужчина действовал по указанию главарей международных террористов. У задержанного изъяли бутылки с зажигательной смесью, нож и флаг международной террористической организации.

Представители либеральной "оппозиции" высказали свое мнение по поводу предотвращенного теракта. Ранее они уже были замечены в защите преступников, наркопотребителей и террористов, передает издание Nation News.

Гудков сообщил в своем Twitter, что это не похоже на теракт, так как набор из ножа и керосина в бутылках с тряпичным фитилем похож на "походный комплект вещей". Сторонник иноагента "Фонда борьбы с коррупцией", координатор штаба Навального Алексей Ворсин выразил схожее мнение с бывшим депутатом. Он написал в Twitter, что предотвращение теракта — это якобы "информационный вброс".