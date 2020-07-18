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16:13   18 Июля 2020
Экономика

Керимов вновь оказался в десятке богатейших россиян по версии Forbes

Керимов вновь оказался в десятке богатейших россиян по версии Forbes

Сенатору от Дагестана Сулейману Керимову досталась седьмая строчка в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes, согласно сведениям Forbes Real Time.

В последний раз Керимов попадал в десятку Forbes 12 лет назад. За прошедшие четыре месяца состояние сенатора выросло на 8,5 миллиарда долларов и достигло отметки в 18,5 миллиарда долларов.

Накопления Керимова увеличились благодаря росту стоимости акций компании "Полюс", являющейся одним из лидеров по производству золота в России. Семья сенатора владеет 78,6% акций предприятия.

Другого такого случая значительного увеличения состояния в условиях пандемии коронавирусной инфекции среди российских миллиардеров не наблюдалось, отметили в издании.

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Автор: Борис Нестеров
#forbes #керимов #топ-10

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