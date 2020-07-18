Керимов вновь оказался в десятке богатейших россиян по версии Forbes

Сенатору от Дагестана Сулейману Керимову досталась седьмая строчка в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes, согласно сведениям Forbes Real Time.

В последний раз Керимов попадал в десятку Forbes 12 лет назад. За прошедшие четыре месяца состояние сенатора выросло на 8,5 миллиарда долларов и достигло отметки в 18,5 миллиарда долларов.

Накопления Керимова увеличились благодаря росту стоимости акций компании "Полюс", являющейся одним из лидеров по производству золота в России. Семья сенатора владеет 78,6% акций предприятия.

Другого такого случая значительного увеличения состояния в условиях пандемии коронавирусной инфекции среди российских миллиардеров не наблюдалось, отметили в издании.