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17:39   18 Июля 2020
Россия

Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Обвинения НАТО в непрозрачности внезапной проверки войск России — это вмешательство во внутренние дела страны, уверен член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с «Политикой Сегодня» он заметил, что РФ всегда приглашает представителей Альянса на учения, но разглашать гостайны не намерена.

«Обвинять Россию в непрозрачности даже смешно. Сами по себе заявления требуют разбирательства, потому что мы всегда демонстрировали открытость — даже, на мой взгляд, излишне», — считает Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что крупномасштабные учения и проверки всегда объявлялись без конкретной даты, чтобы российские начальники и командиры могли объективно оценить готовность войск. Россия не проводит мероприятий, имитирующих захватнические действия, заметил Клинцевич, — но и военные секреты у страны тоже есть.

«Пусть господа из НАТО извинят нас.  На своей территории мы сами принимаем решения исходя из военнополитических вызовов. Для этого есть Генштаб, военная наука и обороннопромышленный комплекс. Я, как сенатор, представляющий комитет по обороне, и сотой части не знаю. Это называется гостайна и безопасность нашей страны», — убежден парламентарий.

Клиневич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

По словам сенатора, НАТО беспокоит высокая боеготовность Вооруженных сил России, отчего и следуют подобные заявления.

«Россия способна в течение нескольких дней переместить сотни тысяч военнослужащих и техники на расстояние до десяти тысяч километров. Конечно, для них было бы хорошо, если бы ситуация была как в 1941 году. Но такого подарка Россия больше не сделает», — заключил Клинцевич.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверке боеготовности войск. По ее словам, РФ «никогда не открывала учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности», в то время как союзники по НАТО «полностью соблюдают его».

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале проверки боеготовности войск по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Арсений Аскольский
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