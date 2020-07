Клинцевич ответил на критику НАТО в адрес военных учений в России

Обвинения НАТО в непрозрачности внезапной проверки войск России — это вмешательство во внутренние дела страны, уверен член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с «Политикой Сегодня» он заметил, что РФ всегда приглашает представителей Альянса на учения, но разглашать гостайны не намерена.

Сенатор подчеркнул, что крупномасштабные учения и проверки всегда объявлялись без конкретной даты, чтобы российские начальники и командиры могли объективно оценить готовность войск. Россия не проводит мероприятий, имитирующих захватнические действия, заметил Клинцевич, — но и военные секреты у страны тоже есть.

По словам сенатора, НАТО беспокоит высокая боеготовность Вооруженных сил России, отчего и следуют подобные заявления.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности при проведении внезапной проверке боеготовности войск. По ее словам, РФ «никогда не открывала учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности», в то время как союзники по НАТО «полностью соблюдают его».

My response to @rabrowne75 @CNN on #Russia’s snap exercise. Worth noting that since the Cold War, Russia has never opened an exercise to mandatory observation under the @OSCE’s Vienna Document on military #transparency, while #NATO Allies fully abide by it. https://t.co/pTjZzJ25sr