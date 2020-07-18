Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Своими рассуждениями на тему расследования Зеленского в отношении демократа Джо Байдена поделился политолог Дмитрий Абзалов в интервью СМИ.

Абзалов указал, что существует большая вероятность того, что глава США Дональд Трамп не обеспечит представителям Республиканской партии большинства мест в Сенате, из-за этого президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует продолжать расследование против Байдена, пишет "Украина.ру".

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани выступил с заявлением, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали американскую помощь стране на сумму в 5,3 миллиарда долларов.

Абзалов уверен, что лучшим выходом из этой ситуации для Зеленского является максимальное дистанцирование от этой темы, поскольку только в ноябре станет известен основной кандидат на выборах главы США. Лишь после этого можно будет либо продолжить расследование, либо свернуть его.