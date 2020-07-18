Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

 Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян
Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

 Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне

Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

 Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян
Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

 Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне

Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
15:58   18 Июля 2020
Политика

Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Своими рассуждениями на тему расследования Зеленского в отношении демократа Джо Байдена поделился политолог Дмитрий Абзалов в интервью СМИ.

Абзалов указал, что существует большая вероятность того, что глава США Дональд Трамп не обеспечит представителям Республиканской партии большинства мест в Сенате, из-за этого президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует продолжать расследование против Байдена, пишет "Украина.ру".

Ранее адвокат Трампа Рудольф Джулиани выступил с заявлением, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали американскую помощь стране на сумму в 5,3 миллиарда долларов.

Абзалов уверен, что лучшим выходом из этой ситуации для Зеленского является максимальное дистанцирование от этой темы, поскольку только в ноябре станет известен основной кандидат на выборах главы США. Лишь после этого можно будет либо продолжить расследование, либо свернуть его.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #украина #хищение #абзалов #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...