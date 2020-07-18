Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

В июне показатель ВВП России сократился на 6,4% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития в докладе "Картина деловой активности".

В апреле ВВП упал на 12%, что почти вдвое больше июньского показателя. В мае падение составило 10,7%, по пересмотру Минэкономразвития. Всего за второй квартал падение ВВП составило 9,6%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 1,6%.

В отраслях легкой промышленности и производстве мебели зафиксирован рост потребительской активности. Также увеличены объемы выпуска товаров первой необходимости. Сектор услуг переживает медленное восстановление из-за сохраняющихся ограничений в ряде российских регионов.