Военная полиция РФ заблокировала колонну американской бронетехники в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии были вынуждены заблокировать американскую бронетехнику из-за неадекватных действий представителей Пентагона. Уникальные кадры с места событий появились на просторах социальных сетей.

Как пишет "Русская весна", инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. Военная полиция РФ, передвигавшаяся на бронированных автомобилях "Тайфун", БТР и "Тигр", остановила колонну американских бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV и International MaxxPro.

Офицер РФ напомнил американским военным, что США находятся в Сирии незаконно, в то время как российская сторона присутствует в САР по приглашению сирийского лидера Башара Асада.