Военная полиция РФ заблокировала колонну американской бронетехники в Сирии
Российские военнослужащие в Сирии были вынуждены заблокировать американскую бронетехнику из-за неадекватных действий представителей Пентагона. Уникальные кадры с места событий появились на просторах социальных сетей.
Как пишет "Русская весна", инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. Военная полиция РФ, передвигавшаяся на бронированных автомобилях "Тайфун", БТР и "Тигр", остановила колонну американских бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV и International MaxxPro.
Офицер РФ напомнил американским военным, что США находятся в Сирии незаконно, в то время как российская сторона присутствует в САР по приглашению сирийского лидера Башара Асада.
"Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать", — сказал российский военнослужащий.