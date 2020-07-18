Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

 Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян
Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

 Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне

Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

Минэкономразвития сообщает о сокращении спада экономики России

 Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян
Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

Политолог Абзалов: Зеленскому лучше "свернуть" тему с хищением 5,3 млрд долларов США

 Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне

Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной
15:41   18 Июля 2020
Армия

Военная полиция РФ заблокировала колонну американской бронетехники в Сирии

Военная полиция РФ заблокировала колонну американской бронетехники в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии были вынуждены заблокировать американскую бронетехнику из-за неадекватных действий представителей Пентагона. Уникальные кадры с места событий появились на просторах социальных сетей.

Как пишет "Русская весна", инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. Военная полиция РФ, передвигавшаяся на бронированных автомобилях "Тайфун", БТР и "Тигр", остановила колонну американских бронеавтомобилей Oshkosh M-ATV и International MaxxPro.

Офицер РФ напомнил американским военным, что США находятся в Сирии незаконно, в то время как российская сторона присутствует в САР по приглашению сирийского лидера Башара Асада.

"Пусть он передаст своему генералу, что русские убедительно попросили их больше не преследовать", — сказал российский военнослужащий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сирия #хасака #военные сша #военная полиция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...