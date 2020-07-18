Клинцевич: "Шугалей-2" отражает ситуацию, в которой оказались плененные в Ливии россияне

Фильмы в стиле "Шугалея-2" нужны для того, чтобы донести до зрителей правду о плененных в Ливии российских ученых. Об этом сообщает "НьюИнформ" со ссылкой на слова сенатора Франца Клинцевича.

Сенатор считает, что кинокартины, подобные "Шугалею", крайне нужны сегодня, ведь они доносят до зрителей правду о происходящем. По словам Клинцевича, подобные фильмы с содержанием документальной информации отлично раскрывают истинное положение вещей для широкой публики.

Также он заметил, что сегодня происходит попытка давления на Российскую Федерацию. Против России идет целенаправленная информационная кампания, а ситуация с социологами стала частью подобной грязной игры на общемировом уровне.

Первая часть картины рассказала историю двух российских социологов, Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые выполняли социологическую работу в ливийском городе Триполи. Россияне были незаконно арестованы и уже более года находятся в неофициальной тюрьме "Митига". Вторая часть нашумевшего кинобоевика "Шугалей" выйдет осенью 2020 года.