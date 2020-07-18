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Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

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14:41   18 Июля 2020
Экономика

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Размер мирового долга составил 331% мирового ВВП, что является рекордным показателем в истории, согласно подсчетам Института международных финансов за первый квартал 2020 года.

Объем обязательств со стороны развитых государств за прошедший год вырос на 12% и составил 392% валового внутреннего продукта. Задолженность развивающихся стран достигла 230% от уровня их экономик.

Рынок продолжает пополняться ничем не обеспеченными деньгами, создаваемыми глобальным печатным станком. Балансовый разрыв удастся устранить с помощью выпуска сомнительных финансовых продуктов на триллионы долларов, передает terrnews.com.

Подобные механизмы на рынке уже наблюдались в 2008-2009 годах, когда под красивыми формулировками и рекламой населению предлагали воспользоваться ненадежными инструментами.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #госдолг #коронавирус

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