Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Размер мирового долга составил 331% мирового ВВП, что является рекордным показателем в истории, согласно подсчетам Института международных финансов за первый квартал 2020 года.

Объем обязательств со стороны развитых государств за прошедший год вырос на 12% и составил 392% валового внутреннего продукта. Задолженность развивающихся стран достигла 230% от уровня их экономик.

Рынок продолжает пополняться ничем не обеспеченными деньгами, создаваемыми глобальным печатным станком. Балансовый разрыв удастся устранить с помощью выпуска сомнительных финансовых продуктов на триллионы долларов, передает terrnews.com.

Подобные механизмы на рынке уже наблюдались в 2008-2009 годах, когда под красивыми формулировками и рекламой населению предлагали воспользоваться ненадежными инструментами.