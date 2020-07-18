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14:40   18 Июля 2020
Политика

В Палате представителей раскритиковали ПНС за спонсирование террористов доходами от нефти

В Палате представителей раскритиковали ПНС за спонсирование террористов доходами от нефти

Доходы от нефти в Ливии поступают к ПНС, которое платит боевикам. Но большая часть месторождений находится на востоке страны. Об этом председатель комитета природных ресурсов Палаты представителей Иса Урайби сообщил в интервью телеканалу Al-Arabia.

Пользуясь деньгами от продажи ливийской нефти, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии продолжает оплачивать деятельность наемников и боевиков. Стало известно, что Триполи снабжает деньгами 28 бандитских группировок. Приблизительные месячные расходы на содержание только одной такой банды составляют порядка $50 млн. Сообщается, что "правительство" Файеза Сарраджа выделяет боевикам зарплату, а также оплачивает поставки снаряжения, оружия и транспортировку.

В составе группировок есть местные бандиты, различные террористы из "Аль-Каиды", "ИГИЛ", "Братьев-мусульман" (все организации запрещены в России).

Подробнее можно прочитать в материале ФАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#терроризм #нефть #ливия

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