Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Запашный поддержит семьи врачей бесплатными билетами в цирк

Запашный поддержит семьи врачей бесплатными билетами в цирк

 Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки

Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 В Палате представителей раскритиковали ПНС за спонсирование террористов доходами от нефти

В Палате представителей раскритиковали ПНС за спонсирование террористов доходами от нефти
Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

 Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение
Запашный поддержит семьи врачей бесплатными билетами в цирк

Запашный поддержит семьи врачей бесплатными билетами в цирк

 Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки

Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки
Мировой долг подобрался к $260 триллионам

Мировой долг подобрался к $260 триллионам

 В Палате представителей раскритиковали ПНС за спонсирование террористов доходами от нефти

В Палате представителей раскритиковали ПНС за спонсирование террористов доходами от нефти
Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

 Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение
14:00   18 Июля 2020
Политика

Милонов призвал дать Навальному максимальное наказание за публичное оскорбление ветерана

Милонов призвал дать Навальному максимальное наказание за публичное оскорбление ветерана

Клевету в адрес ветерана, которую позволил себе блогер Алексей Навальный, продолжил его коллега. Так, менеджер проектов ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков накануне поерничал по поводу очередного обыска в офисе фонда.

Небольшой видеосюжет телеканала RT, в котором известные россияне призывали пойти на голосование по поправкам к Конституции РФ, привлек внимание блогера Навального, назвавший всех участников ролика, включая ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, "холуями" и "предателями Родины". Подельник Навального, менеджер проектов иноагента ФБК Леонид Волков, продолжил издевательства уже после обыска в штаб-квартире фонда в рамках уголовного дела о клевете.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение о том, что Навальному нужно дать максимально возможное наказание.

Собеседник ФАН считает, что блогеру нужно присудить 240 часов обязательных общественных работ, чтобы все видели, что государство не оставляет без наказания клевету в адрес пожилых людей. Милонов также считает, что нужно в будущем ужесточить наказание за клевету, если она совершается в адрес людей в возрасте, поскольку подобные действия, совершенные публично, могут причинить серьезные психические травмы таким людям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#навальный #милонов #ужесточение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...