Милонов призвал дать Навальному максимальное наказание за публичное оскорбление ветерана

Клевету в адрес ветерана, которую позволил себе блогер Алексей Навальный, продолжил его коллега. Так, менеджер проектов ФБК (признан иноагентом) Леонид Волков накануне поерничал по поводу очередного обыска в офисе фонда.

Небольшой видеосюжет телеканала RT, в котором известные россияне призывали пойти на голосование по поправкам к Конституции РФ, привлек внимание блогера Навального, назвавший всех участников ролика, включая ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, "холуями" и "предателями Родины". Подельник Навального, менеджер проектов иноагента ФБК Леонид Волков, продолжил издевательства уже после обыска в штаб-квартире фонда в рамках уголовного дела о клевете.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение о том, что Навальному нужно дать максимально возможное наказание.

Собеседник ФАН считает, что блогеру нужно присудить 240 часов обязательных общественных работ, чтобы все видели, что государство не оставляет без наказания клевету в адрес пожилых людей. Милонов также считает, что нужно в будущем ужесточить наказание за клевету, если она совершается в адрес людей в возрасте, поскольку подобные действия, совершенные публично, могут причинить серьезные психические травмы таким людям.