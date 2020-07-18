Армения отметила важность сохранения режима прекращения огня с Азербайджаном

Создание международной системы мониторинга станет важным шагом в сохранении режима прекращения огня с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом страны смогут выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях прекращения огня, убежден глава правительства Армении. По его мнению, создание международной системы надежного мониторинга сможет переломить ситуацию.

"Переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ должен продолжаться", — заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что продление переговоров заставит Азербайджан занять конструктивную позицию по вопросу, касающемуся определение границ между странами.