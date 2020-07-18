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13:53   18 Июля 2020
Политика

Армения отметила важность сохранения режима прекращения огня с Азербайджаном

Армения отметила важность сохранения режима прекращения огня с Азербайджаном

Создание международной системы мониторинга станет важным шагом в сохранении режима прекращения огня с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом страны смогут выйти из круговорота постоянных заявлений о нарушениях прекращения огня, убежден глава правительства Армении. По его мнению, создание международной системы надежного мониторинга сможет переломить ситуацию.

"Переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ должен продолжаться", — заявил Пашинян.

Он также подчеркнул, что продление переговоров заставит Азербайджан занять конструктивную позицию по вопросу, касающемуся определение границ между странами.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #режим тишины #наблюдение #пашинян #перестрелки

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