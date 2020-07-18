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13:40   18 Июля 2020
Происшествия

СМИ: военный ВМС США арестован по подозрению в шпионаже

СМИ: военный ВМС США арестован по подозрению в шпионаже

Военнослужащий ВМС США в Портсмуте (штат Вирджиния), подозревается в передаче секретных сведений россиянину, он арестован и предстанет перед военным трибуналом. Об этом сообщила американская газета The Virginian-Pilot.

Старшина Чарльз Бриггс арестован в связи с подозрениями в передаче секретных сведений гражданину России. Подробности дела не раскрываются, известно, что Бриггс предстанет перед военным судом на следующей неделе.

Доказательства вины военного представлены не были, обстоятельства инцидента расследуются трибуналом.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #вмс #трибунал #военный

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