СМИ: военный ВМС США арестован по подозрению в шпионаже

Военнослужащий ВМС США в Портсмуте (штат Вирджиния), подозревается в передаче секретных сведений россиянину, он арестован и предстанет перед военным трибуналом. Об этом сообщила американская газета The Virginian-Pilot.

Старшина Чарльз Бриггс арестован в связи с подозрениями в передаче секретных сведений гражданину России. Подробности дела не раскрываются, известно, что Бриггс предстанет перед военным судом на следующей неделе.

Доказательства вины военного представлены не были, обстоятельства инцидента расследуются трибуналом.