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13:35   18 Июля 2020
Экономика

Эксперт объяснил изменение правил конвертации валют в Mastercard

Эксперт объяснил изменение правил конвертации валют в Mastercard

С 11 августа Mastercard будет конвертировать средства в день совершения покупки, а не спустя 2-3 дня, как это происходило раньше. Аналитик ФГ "Калита-Финанс", эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский объяснил, что дает изменение правил.

Процесс, когда конвертация и списание средств будет происходить в день покупки, в первую очередь защищает сам Mastercard от непредвиденных обстоятельств. Голубовский привел в пример Сингапур, где такая практика введена уже давно, так как это транзитная страна, и покупки чаще всего оплачивают долларами или евро по банковским картами, не переходя на местную валюту, сообщает "360".

По словам эксперта, новые правила конвертации планировалось ввести уже давно, и это не связанно с текущей экономической ситуацией. Теперь Mastercard сможет списывать средства по фиксированному курсу.

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Автор: Яна Либерман
#евро #доллар #mastercard #конвертация

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