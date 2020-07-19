Запашный: закон о защите животных требует доработок

Российский дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал вступившую в силу поправку к Конституции в отношении защиты животных. По словам артиста, перемены в общественном сознании назревали давно, но подобные законы все еще требуют существенных доработок.

«Сам по себе закон сложный, — делится мнением Запашный. – Правильное решение достигается путем многолетней работы».

Он отмечает, что есть вопросы, где трудно найти правильное решение. Одним из таких является вопрос в отношении бездомных животных. И однозначного ответа нет даже среди зоозащитников.

«Я думал, есть единая выработанная позиция, а они все по-разному. Некоторые предлагают отлавливать и сажать в приюты. Возникает вопрос: кто будет это финансировать? Это гигантские деньги. А если животные несут в себе угрозу, агрессию? Можно ли их истреблять?», — размышляет собеседник «Политики сегодня».

Запашный сетует на безответственность и безнаказанность многих сограждан, которые халатно относятся к домашним животным. Также отмечает, что многие из федеральных программ пока не дают нужных результатов.

Кроме этого, дрессировщик в очередной раз ответил своим недоброжелателям, предлагающим запретить цирки с участием животных на территории Российской Федерации. Он подчеркнул, что за последние несколько месяцев, даже в период «коронакризиса», ни одно животное в Цирке братьев Запашных не было продано или умерщвлено.

«Те люди, которые на постоянной основе обвиняют цирк в жестоком и потребительском отношении к животным, в данной ситуации могут смело закрыть свой рот. Часто говорят, если животные не нужны, их убивают. Это не так», — заявил Запашный.

Напомним, 17 июля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» подвели итоги конкурса «Хорошие новости России». Эдгард Запашный принял участие в церемонии награждения журналистов.