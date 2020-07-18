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13:27   18 Июля 2020
Политика

Политолог объяснил, на чем основана устойчивость рейтинга украинской партии "Слуга народа"

Политолог объяснил, на чем основана устойчивость рейтинга украинской партии "Слуга народа"

Большей части населения Украины безразличны систематические нарушения регламента при принятии законов партией "Слуга народа", а также их низкое качество, заявил украинский политолог Валерий Клочок.

Сейчас "Слуга народа" имеет самую большую фракцию в Верховной раде, стараясь удерживать баланс. Первый год парламента уже позади, а народные избранники ушли до конца лета на каникулы. Окончательные рейтинги партии станут известны после их замера ближе к осени.

Клочок уверен, что картинка, которую создает фракция, делает свое дело. Он отметил, что многим украинцам все равно на то, что принятые "Слугой народа" законы обладают сомнительным качеством и что регламент при принятии законов постоянно нарушается.

"Тверк (танец попой), корабельная сосна и прочее нравится многим", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что устойчивость рейтинга фракции определяется "корабельной сосной" и многим другим, что нравится народу, сообщает Replyua.net.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #"Слуга народа" #Клочок

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