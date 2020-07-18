Политолог объяснил, на чем основана устойчивость рейтинга украинской партии "Слуга народа"

Большей части населения Украины безразличны систематические нарушения регламента при принятии законов партией "Слуга народа", а также их низкое качество, заявил украинский политолог Валерий Клочок.

Сейчас "Слуга народа" имеет самую большую фракцию в Верховной раде, стараясь удерживать баланс. Первый год парламента уже позади, а народные избранники ушли до конца лета на каникулы. Окончательные рейтинги партии станут известны после их замера ближе к осени.

Клочок уверен, что картинка, которую создает фракция, делает свое дело. Он отметил, что многим украинцам все равно на то, что принятые "Слугой народа" законы обладают сомнительным качеством и что регламент при принятии законов постоянно нарушается.

"Тверк (танец попой), корабельная сосна и прочее нравится многим", — подчеркнул политолог.

Он добавил, что устойчивость рейтинга фракции определяется "корабельной сосной" и многим другим, что нравится народу, сообщает Replyua.net.