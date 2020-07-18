Кувейтский эмир Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах попал в больницу

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах помещен в больницу. Причина госпитализации не сообщается.

Врачи решили экстренно госпитализировать 91-летнего лидера страны для медицинского обследования, передает агентство KUNA. Сообщается, что эмир чувствует себя хорошо.

Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах является главой династии ас-Сабах. Он был министром иностранных дел Кувейта с 1963 по 2003 годы. Сабаха провозгласили новым наследным эмиром в 2006 году, когда ему было 75 лет.