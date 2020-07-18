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Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

 Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате танкера в Гвинейском заливе

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13:04   18 Июля 2020
Экономика

Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

Правительство России должно решить проблему выплаты компенсаций по советским вкладам, сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Вопрос об урегулировании этих обязательств вошел в список тем, направленных премьер-министру Михаилу Мишустину в преддверии его отчета перед парламентом о работе кабмина.

Думский комитет по финансовому рынку призвал уточнить сроки принятия законопроектов, которые восстановят и защитят сбережения граждан, помещенные на вклады в Сбербанк (до 20 июня 1991 года), а также в организации госстрахования РФ, госбумаги СССР и РСФСР (до 1 января 1992 года).Именно из-за отсутствия этих решений и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается, пояснил Неверов.

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Автор: Яна Либерман
#госдума #неверов #ссср #советские вклады #выплата компенсаций

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