Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

Правительство России должно решить проблему выплаты компенсаций по советским вкладам, сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Вопрос об урегулировании этих обязательств вошел в список тем, направленных премьер-министру Михаилу Мишустину в преддверии его отчета перед парламентом о работе кабмина.

Думский комитет по финансовому рынку призвал уточнить сроки принятия законопроектов, которые восстановят и защитят сбережения граждан, помещенные на вклады в Сбербанк (до 20 июня 1991 года), а также в организации госстрахования РФ, госбумаги СССР и РСФСР (до 1 января 1992 года).Именно из-за отсутствия этих решений и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается, пояснил Неверов.