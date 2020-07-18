Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил панику общества на фоне слухов о якобы изъятии накоплений россиян неудачной формулировкой заявления ЦБ РФ. В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» он отметил, что выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) — это обычное событие для экономики любой страны.

Разговоры об отъеме сбережений россиян для закрытия дефицита бюджета страны появились после новости о выпуске ОФЗ для населения на обновленных условиях. В Минфине поспешили заверить, что вариант с использованием денег населения никогда не рассматривался.

«Я бы хотел пресечь все дальнейшие спекуляции на тему того, что ситуация очень тяжелая, и мы будем искать какие-то нерыночные формы изъятия сбережений», — заявил на пресс-конфренции замминистра финансов Тимур Максимов

Прямого изъятия накоплений в новейшей истории не было, заметил Колганов. В 1990-е накопления россиян в Сбербанке обесценивались из-за очень высокой инфляции — проценты по вкладам ее просто не покрывали.

«Зачем стали развивать слухи об изъятии вкладов, мне не совсем ясно. Возможно, воспользовались не очень удачной формулировкой Центробанка», — предположил экономист.

В сообщении регулятора действительно говорилось, что накопления россиян могут быть использованы для финансирования федерального бюджета. Но речь шла не об изъятии, а о продаже ОФЗ. С помощью ценных бумаг россияне будут давать в долг правительству, а затем получать проценты.