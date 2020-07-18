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15:00   18 Июля 2020
Россия

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов объяснил панику общества на фоне слухов о якобы изъятии накоплений россиян неудачной формулировкой заявления ЦБ РФ. В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» он отметил, что выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) — это обычное событие для экономики любой страны.

Разговоры об отъеме сбережений россиян для закрытия дефицита бюджета страны появились после новости о выпуске ОФЗ для населения на обновленных условиях. В Минфине поспешили заверить, что вариант с использованием денег населения никогда не рассматривался.

«Я бы хотел пресечь все дальнейшие спекуляции на тему того, что ситуация очень тяжелая, и мы будем искать какие-то нерыночные формы изъятия сбережений», — заявил на пресс-конфренции замминистра финансов Тимур Максимов

Прямого изъятия накоплений в новейшей истории не было, заметил Колганов. В 1990-е накопления россиян в Сбербанке обесценивались из-за очень высокой инфляции — проценты по вкладам ее просто не покрывали.

«Зачем стали развивать слухи об изъятии вкладов, мне не совсем ясно. Возможно, воспользовались не очень удачной формулировкой Центробанка», — предположил экономист.

Экономист Колганов объяснил природу слухов об изъятии сбережений россиян

В сообщении регулятора действительно говорилось, что накопления россиян могут быть использованы для финансирования федерального бюджета. Но речь шла не об изъятии, а о продаже ОФЗ. С помощью ценных бумаг россияне будут давать в долг правительству, а затем получать проценты.

«Речь шла о совершенно обычном событии. <...> В общем, это нормальная финансовая операция, которая постоянно проводится в любой стране. Например, казначейские облигации США тоже всегда находятся в обороте. На фоне кризисных являений любой слух вызывает болезненную реакцию, отсюда и такое количество новостей», — заключил эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#минфин #экономист #офз

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