Мать погибшей фигуристки Александровской попала в московскую психбольницу

Мать австралийской фигуристки Екатерины Александровской госпитализировали в психбольницу после гибели дочери.

Александровскую обнаружили мертвой с травмами под окнами дома в Москве. Мать, не выдержав известия о гибели дочери, не смогла прийти в себя, ее доставили в психиатрическую больницу, передает канал РЕН ТВ.

Фигуристка Александровская родилась 1 января 2000 года в России. Она выступала за Австралию, но часто тренировалась на родине. Девушка получила травму во время тренировки в Канаде, она вернулась в Россию, где у нее началась депрессия. Правоохранители обнаружили в квартире, где проживала Александровская записку со словом: "Люблю".

Девушка выступала в парном катании с фигуристом Харли Уиндсором. Она дважды побеждала на чемпионате Австралии и выигрывала финал юниорского Гран-при.