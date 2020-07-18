Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

 Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх

Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх
Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

 Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате танкера в Гвинейском заливе

Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате танкера в Гвинейском заливе
Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

 Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение
Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

Главный инфекционист Минздрава РФ назвал сроки второй волны COVID-19

 Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх

Автор «Тетриса» оценил перспективы искусственного интеллекта в компьютерных играх
Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

Депутаты ГД просят возобновить выплату компенсаций по вкладам времен СССР

 Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате танкера в Гвинейском заливе

Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате танкера в Гвинейском заливе
Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

Понасенков назвал протесты Black Lives Matter в США расовой войной

 Экономике США предрекают падение

Экономике США предрекают падение
12:46   18 Июля 2020
Армия

Шойгу обсудил по телефону с азербайджанским коллегой сотрудничество военных ведомств

Шойгу обсудил по телефону с азербайджанским коллегой сотрудничество военных ведомств

Телефонный разговор между министрами обороны России и Азербайджана Сергеем Шойгу и Закиром Гасановым состоялся по инициативе Баку. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества друг с другом и текущую обстановку.

Вопросы, относящиеся к взаимоотношениям и сотрудничеству оборонных ведомств России и Азербайджана, обсудили по телефону главы соответствующих ведомств. Как сообщает РИА Новости, Сергей Шойгу заявил своему собеседнику, что внезапная проверка в Западном и Южном военном округах никак не связана с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Данная проверка, заверил глава Минобороны РФ, была запланирована ранее и проводится по плану.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#шойгу #гасанов #минобороны азербайджана

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...