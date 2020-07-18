Шойгу обсудил по телефону с азербайджанским коллегой сотрудничество военных ведомств

Телефонный разговор между министрами обороны России и Азербайджана Сергеем Шойгу и Закиром Гасановым состоялся по инициативе Баку. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества друг с другом и текущую обстановку.

Вопросы, относящиеся к взаимоотношениям и сотрудничеству оборонных ведомств России и Азербайджана, обсудили по телефону главы соответствующих ведомств. Как сообщает РИА Новости, Сергей Шойгу заявил своему собеседнику, что внезапная проверка в Западном и Южном военном округах никак не связана с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Данная проверка, заверил глава Минобороны РФ, была запланирована ранее и проводится по плану.