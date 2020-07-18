Российское посольство в Нигерии проверяет данные о захвате танкера в Гвинейском заливе

Посольство РФ в Нигерии начало проверку информации о захвате в Гвинейском заливе танкера. Предполагается, что в составе его экипажа могут находиться граждане России. Об этом сообщили в консульском отделе российской дипмиссии в Абудже.

Ранее стало известно о том, что пираты осуществили нападение на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе. Согласно данным портала компании Dryad Global, в экипаже корабля, состоящем из 15 человек, могут быть российские и украинские граждане. Весь состав взят в заложники. В консульском отделе сообщили о том, что посольство в настоящий момент проводит работу и выясняет подробности.

Нападение случилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.