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12:06   18 Июля 2020
Политика

МИД Армении заявил о политических причинах конфликта с Азербайджаном

МИД Армении заявил о политических причинах конфликта с Азербайджаном

Вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана имеет в первую очередь политические причины. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Анну Нагдалян.

Анна Нагдалян сообщила, что риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева постепенно сменилась на воинственную. Он начал все больше заявлять о территориальных и исторических претензиях в сторону Армении. Также азербайджанский лидер подверг критике миссию ОБСЕ и хочет убедить своих граждан, что проблему Нагорного Карабаха стоит решать силой.

Дипломат считает, что при помощи накалившейся обстановки на армяно-азербайджанской границе руководство Азербайджана хочет отвлечь внимание населения от проблем внутри своей страны. Среди таких проблем Нагдалян называет распространившуюся коррупцию, а также серьезные нарушения прав человека.

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Автор: Борис Нестеров
#азербайджан #армения #мид армении

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