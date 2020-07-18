Вооруженный конфликт на границе Армении и Азербайджана имеет в первую очередь политические причины. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Анну Нагдалян.

Анна Нагдалян сообщила, что риторика президента Азербайджана Ильхама Алиева постепенно сменилась на воинственную. Он начал все больше заявлять о территориальных и исторических претензиях в сторону Армении. Также азербайджанский лидер подверг критике миссию ОБСЕ и хочет убедить своих граждан, что проблему Нагорного Карабаха стоит решать силой.

Дипломат считает, что при помощи накалившейся обстановки на армяно-азербайджанской границе руководство Азербайджана хочет отвлечь внимание населения от проблем внутри своей страны. Среди таких проблем Нагдалян называет распространившуюся коррупцию, а также серьезные нарушения прав человека.