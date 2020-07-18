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13:17   18 Июля 2020
Россия

Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки

Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки

Россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой с 1 января 2021 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в комментарии «Политике сегодня» объяснил, стоит ли переживать за сохранность персональных данных.

У электронных трудовых, как и у любой системы, есть уязвимые места, заметил депутат. В пример он привел недавний взлом Twitter-аккаунтов американских политиков. Поэтому исключать возможных хакерских атак политик не стал, но заверил, что полностью информация не исчезнет.

«Полная утрата данных невозможна, все просчитано наперед. Данные в любом случае будут восстановлены, они хранятся в копиях», — пояснил Нилов.

Сам парламентарий решил оставить и бумажный вариант документа. Он также напомнил о ситуации 1990-х, когда выходящие на пенсию россияне не могли подтвердить свой советский стаж, а некоторые документы и вовсе не принимались из-за старых печатей.

«Было множество судов тогда. В каждом отделении ПФР были спецкомисии, которые рассматривали такие вещи. Поэтому вопросы и риски всегда есть, но они есть вне зависимости от того, какая трудовая книжка. Сейчас в системе электронного учета хранится много информации, от наличии которой зависит реализация прав наших граждан», — заключил Нилов.

Депутат Нилов оценил риски перехода на электронные трудовые книжки

Закон о переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу в начале 2020 года. До 31 декабря работники должны определиться, какой формат трудовой они хотят оставить. При этом у россиян, которые впервые устроятся на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки. Они будут доступны в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России, на портале «Госуслуги» и в их приложениях на смартфонах. 

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Автор: Арсений Аскольский
#нилов #пфр #трудовая книжка

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