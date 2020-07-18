Запашный поддержит семьи врачей бесплатными билетами в цирк

17 июля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялось награждение победителей конкурса «Хорошие новости России». Чествовать лауреатов конкурса пригласили людей весьма достойных.

На церемонии присутствовали директор АНО «Авторский центр "Мир Семьи"» Ирина Киркора, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Андрей Бабушкин, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, известный российский художник Никас Сафронов, экс-капитан ФК «Зенит» Алексей Игонин и народный артист РФ Эдгард Запашный.

«Хорошие новости писать необходимо, — обратился к собравшимся Запашный, — Будет очень тяжело, вам будут показывать на то, что эти новости никому не нужны. Будут очень часто говорить, как жить. Многие сейчас навязывают, мол, плохие новости дают рейтинг. Сломать этот стереотип будет лучшим достижением. Главное — никогда не опускать руки. Надо улыбаться, надо быть счастливыми».

Корреспондент «Политики Сегодня» воспользовалась моментом и узнала, как представитель прославленной династии дрессировщиков пережил кризис, связанный с пандемией коронавируса.

«Мы, как люди ответственные, прежде всего за животных, конечно, продолжали работу. Многие из сотрудников в результате переболели коронавирусом. Я знаю не один десяток своих соратников, которые перенесли эту болезнь. Слава богу, обошлось без потерь».

Также Запашный отметил, что пандемия негативно сказывается на благосостоянии большого количества людей в целом и цирковой отрасли в частности. По его словам, это усложняет работу, тормозит творческий процесс.

Неопределенность по поводу окончания карантина только усугубляет ситуацию. Несмотря на предварительное разрешение властей Москвы работать с 1 августа, многие регионы до сих пор остаются «закрытыми».

«Одна Москва не дает старт всей индустрии, и это очень сильно осложняет процесс во всем остальном. Мне кажется, люди культуры всегда с пониманием относились к сложностям и не пытались перетянуть одеяло на себя. Ознаменование того, что массовые мероприятия начнут полностью функционировать, означает, что мы полностью победили болезнь. А это еще неизвестно когда произойдет», — сетует Запашный.

По словам дрессировщика, рестарт циркового сезона намечен на 8 августа. Чтобы поддержать врачей в это непростое время, Цирк братьев Запашных организует медикам и их семьям бесплатный вход.