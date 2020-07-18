Военный эксперт рассказал о вкладе РФ в спасение истребительной авиации Сербии

Сербия продолжает наращивать мощь своей армии, которая уже сейчас является едва ли не самой сильной на Балканах. Основными партнерами ВС Сербии являются США, Китай и Россия, отметил сербский военный эксперт Владе Радулович.

Главным партнером Сербии в вопросе вооружений и военного сотрудничества Радулович в беседе с журналистами "Политнавигатор" назвал США, Китай и Россию.

"Наиболее значительную помощь за прошедший период нам оказала Российская Федерация, с которой наша армия имеет чрезвычайно развитое военно-техническое и военно-стратегическое сотрудничество", - подчеркнул Радулович.

Число совместных сербско-российских мероприятий в последние годы стабильно растет, некоторые военные учения уже стали традиционными, добавил эксперт. По его словам, ключевой проблемой сербской армии является вооружение, большая часть которого была произведена в конце прошлого века. Однако часть фондов уже модернизирована и усовершенствована, еще часть обновлена с помощью техники.

Вклад России в укрепление оборонительной мощи Сербии является самым значительным. Речь идет об истребительной части сегмента ВВС Сербии. РФ практически спасла сербскую истребительную авиацию, оказав помощь с модернизацией и капитальным ремонтом самолетов МиГ-29, шесть из которых были пожертвованы Москвой.

Также Россия поставила Сербии пять вертолетов Ми-17В5 и четыре Ми-35М. Еще одна примечательная сделка - приобретение у России гибридной ракетно-артиллерийской системы "Панцирь-С1".